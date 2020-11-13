Жительница Саранска во время ссоры ударила гражданского мужа ножом

В Саранске во время ссоры девушка ударила ножом гражданского мужа.

Стражами порядка было установлено, что 11 ноября в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Есенина, 28-летняя девушка распивала спиртные напитки в компании своего 53-летнего гражданского супруга. В ходе попойки между сожителями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина принялся бить девушку головой о находящуюся в комнате мебель. Затем последняя ударила сожителя ножом в живот.

Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у горожанина проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением селезёнки.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф