Три жителя Саранска пойдут под суд по обвинению в незаконном хранении наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких жителей Саранска, которые обвиняются в незаконном хранении наркотиков.

В сентябре нынешнего года в Рузаевском районе стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21214, в салоне которого находились три жителя Саранска. Внутри транспортного средства была обнаружена и изъята марихуана массой 1,77 кг. Мужчины пояснили, что нарвали дикорастущее растение в заброшенном поле в Инсарском районе и перевозили его домой для последующего личного употребления.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителей Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф