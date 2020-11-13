В Зубово-Полянском районе горел жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание жилого дома.

Вечером 12 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Умет. На улице Московской загорелся жилой дом №4. Пламя уничтожило кровлю постройки на площади 70 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших вследствие данного происшествия не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru