Житель Инсара, избивший свою мать, пойдет под суд

В Инсаре суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который избил свою мать.

Гражданка 1957 года рождения в один из дней, придя домой, обнаружила, что её 43-летний сын, проживающий вместе с ней, распивает спиртные напитки в компании своей знакомой. Женщина стала упрекать мужчину в алкоголизме. В ответ на это последний жестоко избил мать.

Известно, что с начала нынешнего года житель Инсара два раза избивал мать, за что не так давно был приговорен к 6 месяцам исправительных работ. Пострадавшая просила суд сильно не наказывать сына.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Инсара находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф