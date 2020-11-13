В Ромоданово горела заброшенная постройка

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 13 ноября. На улице Т. Бибиной загорелась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину возгорания заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru