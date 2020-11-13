Мэр Саранска встретился с представителями служб такси

В администрации Саранска сегодня, 13 ноября, состоялась встреча мэра города Петра Тултаева с представителями служб легкового такси и автотранспортных предприятий.

Пётр Тултаев обратился к участникам встречи с просьбой объяснить водителям необходимость использования масок, поскольку в данном случае речь идет о жизни и здоровье не только клиентов, но и самих автомобилистов.

Мэр Саранска подчеркнул, что никто не стремится останавливать деятельность транспортных предприятий, но в том случае, если будут выявляться нарушения и не будут соблюдаться все профилактические меры, службы такси будут лишать лицензии или приостанавливать их работу.

Первый заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Валерий Кандрин, присутствовавший на совещании, сообщил, что некоторые службы уже сейчас делают рассылку водителям, предупреждают пассажиров о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима в машинах.

В завершение встречи Пётр Тултаев выразил уверенность в том, что представители служб такси услышат все требования.

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Источник: adm-saransk.ru