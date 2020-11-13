Сотрудники МЧС провели беседы на противопожарную тематику с жителями Лямбирского района

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с волонтером в жилом секторе Лямбиря провели профилактические мероприятия.

В ходе подворного обхода с жителями указанного населенного пункта были проведены беседы на противопожарную тематику, вручены памятки о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.

Особенное внимание уделялось гражданам, находящимся в социально опасном положении, многодетным семьям и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста.

В ходе профилактического мероприятия было проинструктировано 29 человек, вручено 36 памяток.

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Источник: 13.mchs.gov.ru