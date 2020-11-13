В Ковылкинском районе в результате пожара погиб пенсионер

В Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
В селе Шадымо-Рыскино Инсарского района 13 ноября загорелся жилой дом. Вследствие пожара погиб владелец жилья 1935 года рождения.
В настоящее время сотрудниками следственных органов проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания.
Для установления точной причины смерти пенсионера была назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Источник: mordovia.sledcom.ru