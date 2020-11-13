В Ковылкинском районе в результате пожара погиб пенсионер

В Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

В селе Шадымо-Рыскино Инсарского района 13 ноября загорелся жилой дом. Вследствие пожара погиб владелец жилья 1935 года рождения.

В настоящее время сотрудниками следственных органов проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания.

Для установления точной причины смерти пенсионера была назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе горел жилой дом.

Источник: mordovia.sledcom.ru