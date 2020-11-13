В Саранске подростки пойдут под суд по обвинению в совершении преступлений против собственности

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении парней, обвиняемых в совершении нескольких преступлений.

Фигурантами уголовного дела являются три 17-летних подростка и 20-летний парень.

В Саранске в октябре прошлого года от дома по улице Косарева три фигуранта угнали автобус, принадлежащий МП «Горэлектротранс». При выезде из города находившийся за рулем 20-летний обвиняемый не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на дорожный знак.

В период с ноября 2019 года по январь текущего года обвиняемые совместно, поодиночке, а также в соучастии с другими лицами совершали хищения продуктов из магазинов, расположенных в Саранске и Рузаевке, а также в посёлке Комсомольский Чамзинского района.

Кроме того, одному из подростков было предъявлено обвинение в краже мобильного телефона из общежития техникума, где он обучался.

В рамках расследования десять человек были признаны потерпевшими от преступных посягательств обвиняемых.

Материалы уголовного дела в отношении парней находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru