В Мордовии бывший директор коммерческой организации заплатит штраф за налоговое преступление

В Мордовии бывший директор коммерческой организации за совершение налогового преступления заплатит судебный штраф.

Было установлено, что в 2019-2020 гг. генеральный директор АО «Проектный институт «Мордовстройпроект», заведомо зная о значительной недоимке у руководимой им организации, о наличии на расчетных счетах инкассовых поручений, не оплатив последние на общую сумму 7,9 млн рублей, решил сокрыть денежные средства АО путем заключения договоров цессии и направления распорядительных писем. В результате расчеты с кредиторами общества производились через счета других юридических лиц. Всего за АО «Проектный институт «Мордовстройпроект» на расчетные счета кредиторов было перечислено около 3,64 млн рублей.

В ходе расследования причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме.

Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено постановлением суда с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru