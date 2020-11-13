В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло вечером 12 ноября на территории Пролетарского района города. Возле дома №21, расположенного по адресу – улица Веселовского, не смогли разъехаться два автомобиля, марки которых не сообщаются.
В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru