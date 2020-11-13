В Саранске загорелся заброшенный дом

В Саранске произошло возгорание заброшенного дома.

Ранним утром 13 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Луховка. На улице Мичурина загорелся заброшенный дом. Пламя повредило постройку на площади 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе в результате пожара погиб пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru