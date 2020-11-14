Мэр Саранска призывает горожан придерживаться домашнего режима

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призывает горожан придерживаться домашнего режима.

В ходе заседания городского оперативного штаба мэр призвал граждан соблюдать все введенные меры профилактики. В общественных местах следует носить маску и перчатки. Также необходимо ограничить контакты и без необходимости не посещать места массового скопления людей. Лучше придерживаться домашнего режима.

Также градоначальник призвал жителей Саранска без особой надобности не пользоваться общественным транспортом, в том числе такси.

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Источник: adm-saransk.ru