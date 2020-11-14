Жительница Саранска, решившая купить кроссовки, стала жертвой интернет-мошенника

В Саранске местная жительница лишилась денег, заказав кроссовки в интернет-магазине.
Некоторое время назад 39-летняя жительница Саранска оформила на сайте одного из интернет-магазинов заказ на приобретение женских кроссовок. Горожанка перечислила на счет продавца предоплату в размере 4 тыс. рублей, но товар так и не получила.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Мордовии бывший директор коммерческой организации заплатит штраф за налоговое преступление.
Источник: 13.мвд.рф