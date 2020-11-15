Жительница Саранска, решившая купить шубу, стала жертвой мошенника

В Саранске местная жительница, решившая приобрести шубу, стала жертвой мошенника.

Некоторое время назад 56-летняя жительница Саранска, которая работает бухгалтером, на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже шубы. Женщина связалась с продавцом и договорилась с ним о покупке товаре. Для оплаты последний прислал горожанке ссылку на сайт, на котором она указала реквизиты своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. После этого с банковского счета женщины были списаны денежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф