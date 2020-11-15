В Торбеево горела баня

В Торбеево произошло возгорание бани.

Вечером 14 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице К. Маркса. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №21 горит баня. Пламя повредило постройку на площади 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru