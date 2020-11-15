По требованию прокуратуры в Мордовии заблокировали сайты по продаже магнитов

Прокуратурой Большеигнатовского района была проведена проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

В ходе мониторинга сотрудниками ведомства был выявлен ряд сайтов, на которых была размещена информация о продаже дистанционным способом магнитов для остановки приборов учета коммунальных ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, воды) с сохранением возможности их потребления, инструкции о принципах работы данных магнитов и их использования, а также информации о продаже самих приборов учета коммунальных ресурсов с пультом дистанционного управления с функцией остановки прибора либо корректировки его показаний.

По результатам проверки прокуратурой в суд были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время по инициативе прокуратуры информация на упомянутых сайтах заблокирована.

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Источник: epp.genproc.gov.ru