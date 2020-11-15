В Краснослободске горели жилой дом и надворная постройка

В Краснослободске произошло возгорание жилого дома и надворной постройки.

Указанное происшествие произошло днём 14 ноября на улице Б. Хмельницкого. Загорелись жилой дом №11 и надворная постройка. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 128 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания жилого дома и надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru