В Ичалковском районе горел дачный дом

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание дачного дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 14 ноября. В селе Кендя загорелся дачный дом, расположенный по адресу – улица Ленинская. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru