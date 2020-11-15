В Краснослободском районе выявили два случая бешенства животных

В Краснослободском районе было зафиксировано два случая бешенства животных.

В населенном пункте Новая Карьга бешенством заразилась кошка. Также указанное заболевание было диагностировано у собаки в населенном пункте Краснополье.

С целью выявления количества животных, подлежащих вакцинации, в районе был проведен подворный обход, во время которого было сделано 765 прививок.

Сделать бесплатную прививку своим питомцам жители Краснослободского района могут по пятницам в здании ветстанции.

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Источник: mordovmedia.ru