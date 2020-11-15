В Рузаевском районе загорелся прицеп автомобиля

В Рузаевском районе горел прицеп автомобиля.

Днём 14 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, произошедшем возле населенного пункта Красное Сельцо. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит прицеп автомобиля.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил прицеп транспортного средства на площади 3 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru