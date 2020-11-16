Житель Саранска во время ссоры жестоко избил собутыльника

В Саранске местный житель жестоко избил собутыльника во время ссоры.

Несколько дней назад в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, несколько человек распивали спиртные напитки. В ходе попойки между двумя собутыльниками 34- и 50-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ногой в область головы, а затем направился к выходу из жилья. Второй мужчина догнал собутыльника, после чего жестоко избил его.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины алкогольную интоксикацию и закрытую травму грудной клетки.

В отношении 34-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело. Мужчина так и не смог объяснить, по какой причине произошла ссора.

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Источник: 13.мвд.рф