В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Днём 15 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Васенко. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №10 горит автомобиль, марка которого не сообщается. Пламя повредило транспортное средство на площади 2 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Ичалковском районе горел дачный дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru