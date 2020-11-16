В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Днём 15 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Васенко. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №10 горит автомобиль, марка которого не сообщается. Пламя повредило транспортное средство на площади 2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru