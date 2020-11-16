В Саранске проводится мониторинг перевода сотрудников офисов на удаленный режим работы

На оперативном совещании в администрации Саранска, прошедшем 16 ноября, главы районов отчитались о проведенной работе по мониторингу перевода сотрудников офисов на удаленный режим работы.

Из общего числа находящихся в Пролетарском районе сотрудников офисов на удаленный режим работы переведено 9%, промышленных предприятий – 4%.

В Октябрьском районе на дистанционный режим работы переведено 16% офисных сотрудников и 8% работников промышленных предприятий.

В Ленинском районе из общего количества сотрудников 326 предприятий на удаленный режим работы переведено 26%.

В адрес всех предприятий, находящихся на территории Саранска, были направлены письма о необходимости перевода на дистанционный режим работы не меньше 30% сотрудников.

Мэр города Пётр Тултаев поручил проводить не только мониторинг, но и разъяснительную работу с руководителями предприятий различных форм собственности о необходимости перевода на удаленную работу своих сотрудников.

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Источник: adm-saransk.ru