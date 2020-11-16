В Рузаевке пенсионер стал жертвой мошенника, который представился его родственником

В Рузаевке местный житель лишился денежных средств, поверив мошеннику, который представился его родственником.

Некоторое время назад 66-летнему жителю Рузаевки позвонил неизвестный гражданин, который представился его родственником. Последний заявил, что он ехал на машине к пенсионеру в гости, но в пути был остановлен инспекторами ДПС за нарушение ПДД, по причине чего ему нужны денежные средства в сумме 17 тыс. рублей, дабы избежать ответственности. Затем якобы родственник сообщил, что денег у него с собой нет, вследствие чего он вынужден обратиться за помощью к собеседнику.

Пенсионер, не сомневаясь, что с ним на самом деле ведет беседу один из представителей его родни, поскольку голос показался ему знакомым, подошел к ближайшему банкомату и перечислил на указанный мошенником счет необходимую сумму.

Спустя некоторое время житель Рузаевки связался со своим настоящим родственником, за которого принял незнакомца. От него мужчина узнал, что в действительности никто его не останавливал.

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Источник: 13.мвд.рф