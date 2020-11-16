В Зубово-Полянском районе сгорела баня

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Утром 15 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Ачадово. Возле дома №46, расположенного по адресу – улица Республиканская, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru