В Ардатовском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ардатовском районе пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло в ночь на 14 ноября на 3-м километре объездной дороги Ардатова. По предварительной информации, 22-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого опрокинулось.

Автомобилист и его 17-летний пассажир доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф