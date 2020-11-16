В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 22-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 22-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 14 ноября на улице Миронова. По предварительным данным, 55-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Porsche Cayenne, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21101, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 22-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Также читайте о том, что в Ардатовском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф