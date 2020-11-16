В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал 32-летний автомобилист

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 32-летний автомобилист.

Днём 14 ноября на 45-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, 32-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2110, превысив скорость, не смог должным образом справиться с управлением, что спровоцировало выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки «Лексус».

Пострадал водитель ВАЗа. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф