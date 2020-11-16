В Темниковском районе в ДТП пострадала 29-летняя девушка

В Темниковском районе в результате ДТП пострадала 29-летняя девушка.

Происшествие произошло утром 15 ноября на 9-м километре дороги, соединяющей село Митрялы с магистралью, пролегающей между населенными пунктами Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск, Пурдошки, Жегалово и Темников. По предварительной информации, 29-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», по причине превышения скорости потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Девушка была госпитализирована в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф