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Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили ветеранов на дому

Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили ветеранов на дому

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили ветеранов уголовно-исполнительной системы на дому.

Целью указанного посещения стало поздравление с Днем ветерана уголовно-исполнительной системы.

Стоит отметить, что руководство межрегионального учебного центра проявляет большую заботу о пожилых людях, оказывая им разнообразную помощь.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su