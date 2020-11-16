Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили ветеранов на дому

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии посетили ветеранов уголовно-исполнительной системы на дому.

Целью указанного посещения стало поздравление с Днем ветерана уголовно-исполнительной системы.

Стоит отметить, что руководство межрегионального учебного центра проявляет большую заботу о пожилых людях, оказывая им разнообразную помощь.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su