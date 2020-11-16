В Ковылкино столкнулись два автомобиля

В Ковылкино произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Указанное происшествие произошло днём 14 ноября возле дома №11, расположенного по адресу – улица Королёва. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Рено» не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шевроле», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Вследствие рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm