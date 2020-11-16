В Саранске продолжается мониторинг объектов торговли и общественного транспорта

В Саранске продолжается мониторинг объектов торговли, кафе, общественного транспорта и легкового такси на соблюдение установленных мер по противодействию коронавирусу.

В период с 9 по 13 ноября был проведен мониторинг 99 объектов, среди которых 72 магазина, 9 точек общепита, 12 парикмахерских, 6 аптек. Было составлено 3 акта фиксации нарушений масочно-перчаточного режима.

Также продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси. За минувшую неделю была проверена 491 единица общественного транспорта, на месте устранено 174 замечания, на нарушителей составлено 6 протоколов. При проверке легкового такси было сделано 19 замечаний за нарушение масочно-перчаточного режима, из них 18 – водителям. Кроме того, на одного таксиста был составлен протокол.

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Источник: adm-saransk.ru