В Саранске пройдут соревнования по плаванию

В Саранске в скором времени пройдет Кубок России по плаванию в категории «Мастерс».

Дворце водных видов спорта станет местом проведения XXVII Кубка России по плаванию в категории «Мастерс». В течение нескольких дней участники соревнований в возрасте 25–95+ лет будут покорять дистанции от 50 до 800 метров различными стилями.

Соревнования будут проходить в период с 20 по 22 ноября.

Главной целью рассматриваемых состязаний является пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru