В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Поздним вечером 15 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кутузова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили горение мусора на открытой территории.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 4 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru