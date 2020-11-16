В Саранске произошел пожар внутри деревообрабатывающего цеха

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание внутри деревообрабатывающего цеха.

Указанное происшествие произошло ранним утром 16 ноября на проспекте Ленина. Около 05:25 огонь вспыхнул внутри деревообрабатывающего цеха. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади, составляющей 70 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru