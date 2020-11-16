В Саранске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

В ночь на 13 ноября на улице Косарева сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-210740, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф