В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии был зафиксирован рост уровня преступности.

В период с января по октябрь нынешнего года на территории республики было зафиксировано 7228 преступлений. Данный уровень преступности на 2,5% превышает прошлогодние показатели.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1503, Октябрьский – 1234, Пролетарский – 892), а также в Рузаевском районе (705).

Меньше всего злодеяний было выявлено в Большеигнатовском (33), Кадошкинском (47) и Теньгушевском (49) районах.

Также читайте о том, что житель Саранска во время ссоры жестоко избил собутыльника.

Источник: epp.genproc.gov.ru