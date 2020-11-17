В Кочкуровском районе сгорели баня и жилой дом

В Кочкуровском районе произошел пожар, который уничтожил баню и жилой дом.
Вечером 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Тепловка. На улица Садовой загорелись баня и жилой дом №6.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил баню и жилой дом на общей площади, составляющей 95 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru