В Кочкуровском районе сгорели баня и жилой дом

В Кочкуровском районе произошел пожар, который уничтожил баню и жилой дом.

Вечером 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Тепловка. На улица Садовой загорелись баня и жилой дом №6.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил баню и жилой дом на общей площади, составляющей 95 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар внутри деревообрабатывающего цеха.

Источник: 13.mchs.gov.ru