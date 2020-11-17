В Саранске неизвестный гражданин расплатился на АЗС фальшивыми деньгами

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.
Один из клиентов автозаправочной станции, которая расположена по адресу – улица Сущинского, расплатился за топливо фальшивой денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к сбыту поддельной банкноты.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф