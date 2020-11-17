Похитив у жительницы Саранска деньги, мошенник посоветовал ей обратиться в полицию

В Саранске 52-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

Стражами порядка было установлено, что в конце октября 52-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются оформить кредиты на имя горожанки. Затем незнакомец заявил, что женщина сама должна оформить заявки на получение денег на кредитной основе на сайтах нескольких финансовых организаций, дабы опередить преступников, а после этого перевести их на банковские счета, якобы погашая долги злоумышленников.

В итоге жительница Саранска взяла несколько кредитов на общую сумму в размере 611 тыс. рублей. Затем горожанка перечислила деньги на четыре счета, которые продиктовал ей незнакомец. В течение нескольких дней якобы работник банка выходил на связь с пострадавшей и говорил о том, что продолжается проверка поступления денежных средств на лицевые счета. В конечном итоге мужчина заявил, что мошенникам удалось похитить оформленные в кредит деньги, а также посоветовал горожанке обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф