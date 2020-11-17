В Саранске работник интернет-кафе обвиняется в похищении компьютерного оборудования

В Саранске суд вынесет приговор в отношении работника интернет-кафе, который обвиняется в краже оборудования.

В марте нынешнего года интернет-кафе, расположенное по адресу – улица Большевистская, было закрыто для посетителей. Администрация после этого разрешила сотрудникам брать компьютерное оборудование на дом во временное пользование. Один из работников 26-летнего возраста на протяжении трех месяцев забирал технику и комплектующие, а затем продавал их частным лицам, размещая объявления на популярном сайте. Сумма ущерба, причиненного заведению, составила порядка 530 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф