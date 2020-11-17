Житель Краснослободска пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении оружия

В Краснослободске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении оружия.

В марте нынешнего года 41-летний житель Краснослободска, находясь в лесопосадках, расположенных неподалеку от населенного пункта Селищи, обнаружил в кустах винтовку и четыре патрона. Оружие и патроны мужчина забрал себе, а затем стал хранить в гараже своего отца.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Краснослободска находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф