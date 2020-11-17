В Саранске неизвестный автомобилист сбил женщину

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля.

Происшествие произошло днём 16 ноября возле дома №15, расположенного по адресу – улица Есенина. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, во время движения задним ходом совершил наезд на 41-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев данного ДТП сообщить все имеющиеся сведения по следующим телефонным номерам: 24-64-09, 38-57-27 или 02.

Также читайте о том, что в Темниковском районе в ДТП пострадала 29-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф