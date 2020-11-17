В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя легковушки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

В ночь на 16 ноября на улице Ульянова инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-2112. За рулем транспортного средства находился гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

На место была вызвана СОГ ОП №3 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф