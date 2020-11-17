Жители Мордовии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв ДТП

В Мордовии были проведены мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП.

Воспитанница Темниковского дома-интерната для детей с физическими недостатками Даяна Паршакова посвятила стихотворение памятной дате, в котором призвала граждан неукоснительно соблюдать ПДД.

Студенты ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж» почтили память трагически погибшей в ДТП студентки второго курса Ольги Паркиной, которую насмерть сбил автомобиль 31 августа.

В одной из школ Темниковского района члены отряда ЮИД провели классный час соответствующей тематики.

Сотрудники ММО МВД России «Ичалковский» провели профилактическую акцию, в ходе которой раздали водителям памятки о соблюдении ПДД.

В храме Рождества Христова села Кочкурово прошла служба в память о погибших на дорогах. Основными участниками мероприятия стали сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» и школьники МБОУ «Кочкуровская СОШ». Во время службы ребята держали в руках таблички с именами погибших в 2019-2020 годах.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» совместно с представителями ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» на центральной площади села Лямбирь организовали раздачу световозвращающих элементов всем желающим.

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Источник: гибдд.рф