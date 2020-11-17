Житель Саранска, стрелявший в парня из пистолета, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Саранска, который стрелял из травматического пистолета в парня.

В ночь на 1 июля нынешнего года на территории базы отдыха, расположенной в Кочкуровском районе, 23-летний парень вместе со своими однокурсниками праздновал окончание обучения в институте. Несколько девушек, вместе с которыми указанный гражданин учился, проводили время в бане. В определенный момент к ним зашел 34-летний житель Саранска, который заявил, что они должны в кратчайшие сроки покинуть помещение, поскольку наступают его оплаченные часы отдыха. На этой почве произошла ссора. Девушки рассказали о конфликте сокурсникам. Упомянутый парень решил выяснить отношения с жителем Саранска. Изначально между молодым человеком и горожанином вспыхнула словесная ссора. Затем парень принялся бить мужчину. После этого житель Саранска несколько раз выстрелил из имевшегося при себе травматического пистолета в оппонента. Затем горожанин покинул место инцидента.

Пострадавший смог выйти на улицу из бани, где происходил конфликт, и обратиться за помощью. Парень был оперативно доставлен в больницу. Медики диагностировали у молодого человека непроникающие раны брюшной стенки, живота и бедра с причинением легкого вреда здоровью.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф