Житель Мордовии, умышленно разбивший мобильный телефон своей сестры, предстанет перед судом

В Чамзинском районе предстанет перед судом местный житель, который обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе нынешнего года 38-летний житель одного из населенных пунктов указанного района, находясь возле своего дома, выстрелил из принадлежащей ему пневматической винтовки в сторону бродячей собаки. Свидетельницей случившегося стала 48-летняя сестра мужчины, которая регулярно подкармливает бездомных животных. Женщина достала мобильный телефон и включила камеру, дабы задокументировать действия брата. Последний ударом ноги выбил из рук родственницы гаджет, затем поднял его с земли и бросил в бетонный столб, вследствие чего устройство пришло в непригодное для использования состояние.

Мужчина полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Саранска, стрелявший в парня из пистолета, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф