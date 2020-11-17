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Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии поздравили ветеранов ведомства

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии поздравили ветеранов ведомства

Сотрудниками исправительных учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, были проведены мероприятия, посвященные Дню ветерана уголовно-исполнительной системы.

Сотрудники посетили ветеранов на дому, оказали им посильную помощь, вручили ценные подарки с пожеланием долгих лет жизни, процветания и благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Ветераны поблагодарили гостей за проявленное внимание, заботу и поддержку, которую им регулярно оказывают сотрудники пенитенциарного ведомства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su