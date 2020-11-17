Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии поздравили ветеранов ведомства

Сотрудниками исправительных учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, были проведены мероприятия, посвященные Дню ветерана уголовно-исполнительной системы.

Сотрудники посетили ветеранов на дому, оказали им посильную помощь, вручили ценные подарки с пожеланием долгих лет жизни, процветания и благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Ветераны поблагодарили гостей за проявленное внимание, заботу и поддержку, которую им регулярно оказывают сотрудники пенитенциарного ведомства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su