В одной из колоний Мордовии почтили память жертв ДТП

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии в отрядном звене была оформлена выставка рисунков осужденных, дающая возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий.

Выставка была оформлена в виде дорожных знаков и автомобиля. Также были представлены статьи и фотографии об автомобильных авариях, даны рекомендации по соблюдению ПДД.

Подобные мероприятия помогают снизить уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su